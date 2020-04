La Chilindrina pide no abandonar a mascotas por el coronavirus [VIDEO]

María Antonieta de las Nieves volvió a utilizar su entrañable personaje de La Chilindrina para enviar un mensaje a sus seguidores a causa del coronavirus.

A través de Instagram, la actriz mexicana de 69 años compartió un video donde hizo un llamado a no abandonar a las mascotas por la pandemia mundial.

Tras varios rumores y datos falsos donde aseguraban que los perros podían transmitir el peligroso virus, provocando el abandono masivo de estos animalitos, la popular Chilindrina se pronunció para desmentir dicha información y pedir a todos sus fans que cuiden y amen a esos amiguitos de cuatro patas.

“Quiero decirles que con esto del coronavirus a mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos, no lo hagan, ellos no te pegan el coronavirus, a ellos no les puede dar. Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá y a tu mamá, miren cómo sí puedes (abrazar) a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos", dijo la actriz, quien en septiembre de 2019 sufrió la pérdida de su esposo Gabriel Fernández, en un video grabado desde el patio de su casa.

“Por favor, son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios, ¡no los abandones!”, agregó.

Fans felicitan a La Chilindrina

Tras el video que compartió La Chilindrina, usuarios aplaudieron la iniciativa de la actriz con mensajes de agradecimiento.

“Qué video lindo. Los perritos jugando como niños (risas) qué hermosos y qué lindo mensaje, Chilindrina, te queremos mucho”. “Siempre te sigo, ustedes sí son lo mejor que tuvimos, un programa sano y tú siempre con tu alegría”. "Amo a la Chilindrina y con este mensaje tan hermoso, que es la muestra un corazón tan puro, la amo más”, son algunos de los comentarios que se leen.