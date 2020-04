La ex chica reality Korina Rivadeneira publicó un video mediante su Instagram, donde muestra la reacción que tiene su esposo Mario Hart al conocer la noticia que ahora será padre de familia.

La venezolana aprovechó el cumpleaños del piloto para poder sorprenderlo. “Hemos pasado un año entero buscando ser papis, un año lleno de miedos de no entender qué nos pasaba, mucha frustración y preocupación hasta que decidimos buscar ayuda. Fue entonces cuando nos hicimos los exámenes necesarios para saber si había algo mal, descubrimos que mi cuerpo no estaba tan preparado”, se lee en la red social de la modelo.

En dicho material audiovisual, se aprecia a Mario Hart sonriendo mientra observa el video de la ecografía. También se le nota muy sorprendido con la noticia, ya que no lo puede creer y solo atina a abrazar a su esposa.

Mario Hart. Foto: Instagram

Asimismo, Korina Rivadeneira aprovechó la situación para confesar que ya había tenido un aborto espontáneo. “Yo ya había sufrido un aborto espontáneo y pues, podrán imaginar el miedo y lo triste que me sentía. Muchas veces los abortos espontáneos son comunes", dijo.

"Debía limpiar mis ovarios y botar todos aquellos quistes que no permitían que el espermatozoide se agarre con fuerza e inicie su proceso de vida. Estos efectivamente podían interrumpir posibles embarazos. Entendí que debía tratarme”, aseveró la modelo.

“Entonces me compré un test, y después de varios tests que me había hecho en el año salieron esas ¡2 rayitas benditas! ¡Mi hermanita me miraba llorando de felicidad y yo solo en shock!, (risas) no se cómo explicarles, le conté de inmediato a mi mamá, solo quería que lo sepan todos, pero no sabía aún si debía decirlo o no. Hasta que le conté a mi esposo y pude grabar algunas reacciones también de la familia”, detalló la ex chica reality.