Kim Kardashian confiesa que no tiene tiempo de bañarse por cuidar a sus hijos

Kim Kardashian es una de las celebridades más adineradas de Estados Unidos y, por ende, tiene todo un séquito de empleados a su disposición.

Sin embargo, la esposa de Kanye West viene padeciendo por la cuarenta. Resulta que la empresaria de 39 años no tiene a sus niñeras para que cuiden a sus hijos, debido a que las trabajadoras tienen que estar en sus casas hasta que pase el peligro de la pandemia.

PUEDES VER Kim Kardashian reprende a su hija North por interrumpir su tutorial de maquillaje [VIDEO]

Kim Kardashian tiene cuatro hijos no mayores de siete años.

Esta crisis mundial ha tocado la puerta de la millonaria, quien en una entrevista con Refinery29, donde promocionaba su nuevo perfume por el Día de la Madre, confesó el drama que vive al no tener tiempo para ella misma.

"Mi cabello es un desastre, y creo que me he maquillado solo dos veces y esos días me sentí muy bien. Me sentí como una persona completamente diferente cuando finalmente me levanté y lo hice", contó al portal dedicado a la moda y belleza.

PUEDES VER Kim Kardashian donará un millón de dólares a afectados por coronavirus

Kim Kardashian confiesa que no tiene tiempo para ella, ya que sus niños se roban toda la atención.

Tanto es la demanda de sus cuatro hijos, North, Chicago, Saint y Psalm, que Kim Kardashian confesó que a veces no tiene tiempo ni para bañarse.

“No siempre es glamuroso. Hay tantos días que ni siquiera me cepillo el pelo y ni me ducho, ya que es un tipo diferente de tarea cuando ahora tienes que educar a tus hijos en casa y resolverlo todo”, explicó la modelo.

Hija de Kim Kardashian le pide más atención

Durante una transmisión en vivo, Kim Kardashian se encontraba dando una recomendación de distanciamiento social y aislamiento a los ciudadanos de California, cuando de pronto su hija mayor North West apareció en escena para hacerle un reclamo.

“Pues tú deberías ocuparte más de tus hijos y no tanto de tus amigos”, dijo la pequeña de 6 años.