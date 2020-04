Kanye West sobre apoyo a Donald Trump: “Los blancos no me mandan”

El conocido rapero Kanye West ha generado polémica en redes sociales tras revelar sus intenciones de votar por Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y arremeter contra la candidata demócrata Hillary Clinton.

Además, siguiendo con la polémica, el artista señaló: “Los blancos, no me mandan”, esto en referencia a una campaña de en 2016 impulsada por figuras de Hollywood.

En declaraciones con la revista especializada GQ Magazina, West indicó que sería la primera vez que votaría por el actual presidente de Estados Unidos debido a las excelentes “bienes raíces”.

Sin embargo, algunos especulan que su apoyo no es para nada bondadoso y solo estaría cuidando sus intereses, pues él y Kim Kardashian poseen cuatro mansiones de lujos y dos ranchos en Wyoming.

Kanye West es uno de los raperos más exitosos de los Estados Unidos. Nació en Georgia, en 1977.

“Todos ya sabemos por quién voy a votar", aseveró West. En efecto, el artista también estalló su furia contra algunas celebridades de Hollywood cuando le cuestionaron si no temía ser un “paria” por sus preferencias políticas.

Como se recuerda, el también esposo de Kim Kardashian señaló que consideraba ridículo las declaraciones que hacían algunos en contra de Trump, asegurando que no tenían una voz real para opinar.

“¡Las celebridades están asustadas! Las celebridades no tienen la voz real ... ¿Cuál es el punto de ser una celebridad si no puedes tener una opinión?”, aseguró Kanye.

Kanye en contra de Hillary Clinton

El cantante hizo notar ante los medios de comunicación su rechazo contra la excandidata a la presidencia de Estados Unidos, Clinton.

Por último, también recordó la campaña “Estoy con ella” del 2016 de Hillary, tachándola de innecesaria, pues no iba a perder nada si no votaba por ella, aseguró que sus padres lucharon para tener libertad al votar y que la “gente blanca” no iba a mandarlo ni decirle por quien votar.