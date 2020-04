Jossmery Toledo ha confesado en más de una ocasión que extraña salir y divertirse, pero es consciente que por el momento lo que debe hacer es quedarse en casa. Por ello, la expolicía se ha concentrado en seguir trabajando su figura a base de entrenamientos, rutinas que ha recomendado a sus seguidores en este periodo de cuarentena.

En sus historias de Instagram, Jossmery Toledo ha compartido videos realizando diversos ejercicios, casi a diario, pero esta vez quiso aprovechar la red social para enviar un mensaje a sus fans.

“Chicos y chicas, pongan ganas para entrenar. Acuérdense que toda mejora está en su voluntad”, empieza así la exsuboficial de la PNP para luego detallar cómo lucía antes de dedicarse a los ejercicios: “Yo era muy flaca hace mucho tiempo. Hoy llevo tres años y medio experimentando y, poco a poco, aprendiendo de lo que debo comer y lo que no”.

Jossmery Toledo continúa aconsejando a sus fans para que opten por un estilo de vida saludable: “Ustedes conocerán de a pocos su cuerpo, pero si no empiezan ahora, no habrá cambios”, explicó la también modelo.

Ante esto, Jossmery Toledo reconoció que, en este periodo de aislamiento social obligatorio por el brote del coronavirus que padece el Perú, muchas personas podrían sentirse poco estimuladas a entrenar, pero que ello no debe ser un impedimento.

“… Yo también tengo flojera, pero veo que me falta mejorar y sigo con todo”, sentenció la expolicía.

Sin embargo, Jossmery Toledo no solo se ha dedicado a difundir su estilo de vida en las redes sociales, también defendió a los efectivos de la institución a la que perteneció por varios años, la Policía Nacional del Perú, de quienes aseguró están expuestos al coronavirus por no contar con la implementación adecuada.

“Lamentablemente me da una impotencia por no poder hacer nada por ellos, porque no están protegidos como deberían estar, pero así es mi Policía, a veces un poco injusta. Ellos también tienen familia que los esperan en casa con ansias de que lleguen bien”, precisó la influencer en Instagram.