Empresario artístico que traía a Guillermo Dávila pide ayuda para el sector al Estado

Ante el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, que los conciertos y eventos masivos se suspenderán hasta el próximo año 2021, el empresario artístico Ángel Urpeque, propietario de “Urmar Show”, a cargo el concierto del cantante Guillermo Dávila, programado para el mes de julio, precisó que de hacerse oficial la ordenanza los empresarios del rubro artístico afrontarán una grave situación.

“Si lo que está pasando en el país es completamente difícil para todos, imagínense para los empresarios artísticos. Son muy pocos los que nos han mencionado. Este año ya hemos invertido como adelanto de pago para los artistas, se han separados locales, se ha pagado alojamientos, comprado pasajes y eso no lo devuelve nadie. Además, los empresarios artísticos hemos colaborado mucho al desarrollo de este país ya que no solo pagamos el IGV, que es el 18 por ciento, también el impuesto a la renta y el 35 por ciento de impuesto no domiciliado (impuesto que se paga al artista), el pago del Apdayc".

Urpeque, quien tiene más de 20 años de experiencia como empresario artístico, pidió que el Estado que los tome en cuenta. “Quisiéramos que el Estado nos mire y no nos den una noticia tan alarmista, tan complicada. Están generando que entremos en un pánico. Nosotros no contamos con otros ingresos y ahora nos mandan hasta el próximo año, si eso es lo que corresponde está bien, sin embargo considero que debió hacerse de a pocos”.

En ese sentido, Ángel Urpeque se preguntó “¿Y de qué vamos a vivir los artistas y los empresarios artísticos, si somos base importante para la salud emocional de la gente, pues cuando uno va a un concierto es a rememorar, a recordar situaciones bonitas, a desestresarse. Esa es nuestra labor. Ahora nos dicen que nos van a privar de nuestro trabajo todo el año, ¿y el personal que depende de nosotros? Nosotros hemos dado mucho dinero al Estado del IGV, de los conciertos, teatros, estadios, cines, entonces que nos devuelvan una parte de ese impuesto. Los empresarios pagamos más del 60 por ciento de impuestos", finalizó.