Brian May culpa a los consumidores de carne de la pandemia del coronavirus

El último sobreviviente de la banda inglesa Queen, Brian May, oriundo de Reino Unido, confesó que la pandemia del coronavirus, que se desencadenó a inicios del 2020 y que ahora puso en peligro la salud de todas las personas en el mundo, sería una consecuencia provocada por los que se alimentan comiendo carne.

El hombre, que fue tecladista, bajista, guitarrista y hasta vocalista del grupo inglés, encabezado en su momento por Freddie Mercury, aprovechó una entrevista en la revista musical NME para hacer hincapié en su veganismo y culpar a los consumidores de carne de la pandemia del coronavirus.

“Tenemos que revisar si queremos seguir comiendo animales. Este es el quid de la cuestión, esta pandemia parece provenir de personas que comen animales y cada vez somos más conscientes de que comer animales no es lo mejor para nuestra salud”, fueron las primeras palabras de Brian May.

Es consciente, como lo mencionó, que el origen podría ser inexacto al apuntar contra los consumidores de carne, pero rescata que “comer animales nos ha puesto de rodillas como especie”. Además, nos exhorta a “reexaminar nuestro mundo de forma que dejemos de abusar de otras especies”.

El multifacético Brian May, quien también es doctor en Astrofísica, inició un nuevo estilo de vida alimenticio como veganista en Año Nuevo del 2019, antes de que se inicie la propagación del coronavirus. “Como activista de los animales, me molestaba comer todavía alimentos derivados de animales que han causado indignidad y mucho dolor. Así que intentaré avanzar en esta línea. Y no presionaré a nadie más para que haga lo mismo”, sentenció.