Ad portas del estreno de la serie ‘El general Naranjo’ en la señal de Caracol, Christian Meier, quien protagoniza la ficción, brindó una entrevista a la cadena televisiva. A través de Facebook Live, el actor contó detalles de cómo fue encarnar al general colombiano Óscar Naranjo en su lucha contra el narcotráfico.

Además, el actor nacional se refirió a la crisis de salubridad que se vive a nivel mundial a causa de la pandemia generada por el coronavirus.

¿Qué actividades vas a poder realizar este año?

Por ahora es incierto. Antes de que comenzara la cuarentena me había dedicado a escribir, llevo más de un año escribiendo y eso es lo único certero que tengo. En cuestión actoral estamos en una pausa, sin rumbo, sin respuesta, no sabemos cuándo se va a reactivar todo, lo cual es irónico porque lo que hacemos es ver series y películas, el problema es que para hacerlas necesitamos salir, y eso no sabemos cuándo va a suceder.

Respecto a la serie producida por Fox, ¿qué te convenció a protagonizarla?

En los últimos 10 años hubo una saturación de series sobre el narcotráfico, en la que enaltecían la imagen de los delincuentes y eso era algo que me rehusaba a hacer, no me llamaba la atención. Pero esta serie está basada en un relato real. Por otro lado, el protagonista no es el narco, sino el policía, por tanto, cuenta la historia de quiénes pelearon por recobrar la paz en el país y cómo lo hicieron.

¿Cambia tu proceso actoral cuando tienes que interpretar a un personaje real?

Cambia en la preconcepción, porque uno sabe que asume una responsabilidad doble, uno tiene que hacer una representación si no fidedigna, que por lo menos le haga justicia a su obra, y en eso nos hemos enfocado en la serie.

¿Te resulta fácil despojarte de un personaje cuando se termina el rodaje?

Sí, es fácil para mí, lo que sí es un poco triste es el despojarme de esa costumbre de ver a gente querida durante tanto tiempo.

Además de actor, eres músico y compositor, ¿qué papel juega la música en tu vida?

Es mi pasión. A veces, la dejo de lado porque me inclino más por mis proyectos como actor. Pero yo empecé en la música, luego, esta carrera de actor fue sobrepasando el límite que yo esperaba para mí y, en un momento, decidí convertirme en actor a tiempo completo, pero la música es parte de mí siempre. Ahora, estoy haciendo una lista de canciones para recomendar para pasar la cuarentena