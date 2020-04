Carlos Galdós se quiebra en vivo por no estar junto a sus hijos debido a la cuarentena

Carlos Galdós se mostró afectado por la situación de nuestro país debido a la pandemia del coronavirus. A través de su programa radial, el locutor narró cómo esto también daña su salud mental.

Mientras tocaba el tema del aislamiento social y daba algunos tips para aliviar la angustia y el estrés en casa, el presentador de radio se quebró al hablar del sacrificio de muchos peruanos por no poder ver a sus seres queridos durante este estado de emergencia.

“No veo a mis hijos hace un mes”, dijo el locutor tras hablar del sacrifico que hacen las personas al no poder salir de casa.

Por su parte, Galdós reveló que es muy difícil para él estar alejado de sus hijos, a quienes no ve desde hace un mes debido a la cuarentena.

“A echar mano nosotros mismos, afuera no hay nada, gente, afuera todo está muy jodido. ¿Qué creen que yo no tengo ahorita ganas de llorar?", expresó el locutor radial.

"Cuando me ven con el celular es porque estoy recibiendo noticias de mier... literalmente, al igual que tú seguro. Yo tampoco estoy viendo a mis hijos hace un mes. Si yo vivo peleándome con esto, me volvería loco”, agregó el conductor de La noche es mía.

De igual manera, comentó que, desde que se inició la cuarentena, la perspectiva sobre su vida, familia y entorno ha cambiado radicalmente.

“Les estamos contando cómo nos sentimos y que estamos en esto todos y lo sentimos. Estamos aceptándolo, pero no me voy a permitir quedarme en este lugar, me levanto y me voy a la ventana a respirar", sostuvo el comunicador en su programa de Radio Capital.

“Me estoy reconciliando con equis seres y ellos también conmigo y eso es bueno. Mi mirada de la vida está cambiando, me doy cuenta que no necesito tantas cosas”, confesó.