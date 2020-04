Bárbara Mori sobre su papel en Rubí: “Me sentía sola, vacía, triste” [VIDEO]

Bárbara Mori encarnó a Rubí, una de las villanas más populares de la telenovelas, quien le hizo obtener prestigio y fama internacional.

Sin embargo, la actriz acaba de revelar que aunque fue uno de los papeles más exitosos de su carrera, no era feliz; porque cuando salía de los estudios de grabación se sentía desamparada.

PUEDES VER Bárbara Mori envía emotivo mensaje acerca del coronavirus

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”, reveló la artista en una entrevista para TED Talks.

Barbara Mori contó que esta situación la llevó a una profunda reflexión, pues se dio cuenta que ni la fama ni el dinero le darían la felicidad si primero no se reconciliaba con ella misma, pues se sentía rota.

“A mi me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono”, confesó.

En anteriores entrevistas, la actriz ha revelado que tuvo una infancia difícil, pues la violencia de su padre junto a la ausencia de su madre le hicieron creer que nunca iba a ser lo suficientemente buena y que no merecía amor.

La artista trabajó años en aceptarse tal cual era y comenzó a darse cuenta que estaba llena de patrones impuestos por su familia y sociedad.

“Descubrí que no estaba de acuerdo con esas creencias y que yo tenía el poder de cambiarlas. Empecé a alimentar el amor que hay en mí y eso me llevó a entrar en contacto con mis emociones. Poco a poco comencé a tomar decisiones que me llevaron a nuevas aventuras”, contó.

Barbara Mori confesó que una de las actividades que la ayudó a encontrar su felicidad interior fue la meditación.