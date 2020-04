Rita Wilson y los efectos secundarios que sufrió para vencer el coronavirus

El pasado 11 de marzo, Tom Hanks y Rita Wilson alarmaron a todos sus fanáticos tras revelar que habían dado positivo al coronavirus.

Aquella vez -poco después de que se declarara pandemia en todo el mundo por el brote del peligroso virus- el actor de 63 años confirmó su estado y el de su esposa a través de un mensaje en Instagram.

PUEDES VER Rita Wilson revela lo que le dijo a Tom Hanks cuando su vida corría peligro

Rita Wilson y Tom Hanks fueron tratados por fármacos para combatir la malaria.

La famosa pareja se encontraba en Australia, país donde se aisló y llevó un fuerte tratamiento, según acaba de contar Rita Wilson.

En una entrevista para la CBS, la cantante y actriz relató todo el suplicio que pasó ella y el ganador del Oscar debido a los medicamentos que recibieron para superar la enfermedad.

El pasado 11 de marzo, Tom Hanks reveló que él y su esposa dieron positivo al coronavirus.

La celebridad declaró que tuvo “efectos secundarios extremos”, ya que fue tratada con cloroquina, fármaco también utilizado para combatir la malaria.

Rita Wilson señaló que no está muy segura si dicho medicamento la sanó, pero recuerda que le suministraron cuando llegó a tener 38.9 grados de fiebre.

“Sé que la gente ha estado hablando de esta droga. Pero solo puedo decirle eso: no sé si el medicamento funcionó o si fue solo el momento de que la fiebre se disminuyera”, comentó.

PUEDES VER Tom Hanks y Rita Wilson: una pareja a prueba de pandemias

Rita Wilson presentó náuseas, vértigos y dolor muscular.

“Mi fiebre bajó, pero la cloroquina me produjo efectos secundarios extremos. Tuve náuseas, vértigo y mis músculos estaban muy débiles. Creo que la gente debería reconsiderar esta droga”, añadió.

Asimismo, voceros del hospital Gold Coast University, donde se atendieron Tom Hanks y su esposa, no resolvieron las dudas, pero indicaron que el medicamento se les da a ciertos “pacientes selectos”. “En los casos más severos se utiliza una variedad de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir”.

Tom Hanks reaparece y señala que nadie se le quiere acercar

Desde la comodidad de su casa, Tom Hanks se convirtió en el primer anfitrión del programa Saturday night live, exactamente a un mes de haber revelado que padecía de coronavirus.

El actor reveló que las personas no lo quieren cerca debido al virus que ya superó. “Desde que me diagnosticaron, me he parecido más al padre de Estados Unidos que nunca. (En eso) nadie quiere estar cerca de mí por mucho tiempo, y hago que la gente se sienta incómoda”, dijo entre risas.