Pedro Suárez Vértiz no deja de sorprender a sus seguidores con sus constantes publicaciones en las redes sociales. En esta oportunidad, el cantante reflexionó acerca del amor, hizo una comparación de cómo eran las relaciones en su juventud y cómo se vive el romance en estos tiempos de cuarentena.

“Uno de mis hijos está con enamorada y yo, que creía haberlo vivido todo en el amor, ando intrigadísimo con el tipo de relación que lleva. Yo he vivido el amor formal, el amor platónico, el amor secreto, el amor con sexo, el amor sin sexo, el amor de solo besos, hasta el amor sin besos, el amor por horas, el amor de lejos, el amor inconsciente y el amor consciente. Pero JAMÁS había vivido un amor en cuarentena”, se lee al inicio del mensaje en su Instagram.

Asimismo, el intérprete se cuestionó acerca de cómo mantienen, los jóvenes, su romance, pese a no poder verse. “Yo tengo a mi pareja en casa, pero mi hijo y su chica no se tienen y ni saben cuando se verán, aún viviendo en la misma ciudad. Me parece surrealista. Yo no tuve la formación de mis hijos. Yo desde los 16 años ya veía películas con mi chica, calatitos. Entendía que el amor debe cautivar no solo el cuerpo, sino también a la mente y el alma”, mencionó.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz reveló que su temprano inicio sexual le sirvió de inspiración para una canción que compuso a los 17 años.

“En el amor tuve un inicio precoz. Lo cual fue bueno porque nunca relacioné el sexo con la juerga (...) Pero preferí que mis hijos no tengan todo tan fácil. Yo fui un bicho raro que jamás me hice adicto a nada. Ahora entiendo como a los 17 años compuse Me Resfrié en Brasil. Mi peculiar inicio en la sensualidad, hizo que no descubra recién las odiseas amorosas con otra persona, ya estando casado. Eso le pasa a muchos que terminan separándose y ni el ruego de sus hijos los detiene. Terrible. A pesar de todo, me gusta mucho seguir aprendiendo y lo haré viendo como mi hermoso hijo acaba su cuento”, concluyó el cantante.