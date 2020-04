Mariana Levy cumplirá 15 años de fallecida, sin celebrar misa por el coronavirus

La fallecida actriz mexicana Mariana Levy, recordada por protagonizar en nuestro país la telenovela Leonela, muriendo de amor, unto a Diego Bertie, cumplirá a fin de este mes 15 años de su sensible partida y su madre, la presentadora Talina Fernández, ha anunciado que, lamentablemente, no podrá organizarle una misa debido a la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus.

Desde su casa de Acapulco, donde transcurre el aislamiento social, Talina Fernández comentó que la razón es más que válida, pues la propagación del virus, se evita con la concentración masiva de personas. “No, de ninguna manera. Algunos años han ido todos los Fresas con Crema (grupo musical al que perteneció Levy) a la casa para acordarnos de Mariana. Pero ahorita no (habrá nada) y Mariana lo entenderá allá en el cielo”, comentó Fernández en entrevista telefónica con el programa matutino ‘Venga la alegría’.

Talina Fernández, madre de Mariana Levy.

PUEDES VER Ana Bárbara dedica afectuoso mensaje a Paula, la hija de Mariana Levy

Mariana Levy falleció el 29 de abril del 2005 a los 39 años a consecuencia de un paro cardíaco provocado por un susto ante un presunto asalto en la vía pública en la Ciudad de México. La actriz iba en su camioneta junto a sus hijos y otros amigos de ellos rumbo a un parque de diversiones para celebrar el Día del Niño, que en México se conmemora el 30 de abril.

Su madre, Talina Fernández contó que “todas las noches” habla con su fallecida hija para compartirle su día a día. “Todas las noches le cuento lo que ha pasado durante el día, cómo están sus hijos. Por cierto, también le he dicho: 'ni creas que ya me quiero ir. Todavía me queda gente acá abajo, mis hijos, mis nietos, mis amigos, la familia, mis hermanas. Todavía tengo que dar mucha guerra. Espero que me lo haya oído", dijo Talina quien quedó con la custodia de María , la hija mayor que Mariana Levy tuvo con su primer matrimonio con Ariel López Padilla. Sus otros dos hijos: Paula y José Emilio, quedaron bajo el cuidado de su padre, José María ‘El Pirru’ y su nueva esposa, la cantante Ana Bárbara.