Jimmy Fallon recuerda cómo le propuso matrimonio a su esposa [VIDEO]

Jimmy Fallon, uno de los conductores televisivos más célebres en el mundo, dio a conocer los pormenores del momento en que propuso matrimonio a la productora de cine Nancy Juvonen, con quien se casó en 2007.

El último martes, en una edición de The Tonight Show que transmite desde el confinamiento en su hogar, el presentador fue interrogado por uno de sus televidentes acerca de ese pasaje de su vida.

Jimmy Fallon está casado con la productora de cine Nancy Juvonen desde el año 2007.

“Bueno, tenía el anillo preparado. Extrañamente, me lo dio Neil Lane, que ahora es famoso por el reality Bachelor. Recuerdo que llamé al papá de Nancy para pedir su mano. Dijo que sí. Luego le pregunté a su hermano, que también fue muy amable”, reveló.

En las imágenes, Jimmy Fallon relata la historia mientras realiza una caminata junto a su esposa, quien lo mira y sonríe a la vez que el conductor evoca los recuerdos de un día en el que su plan se vio frustrado.

Jimmy Fallon es conductor del programa The Tonight Show, uno de los espectáculos nocturnos más populares en los Estados Unidos.

“Después pasó que Nancy arruinó todo mi plan. Abrió la puerta y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Y yo le respondí: ‘espero que no estropee mi sorpresa’, que era justamente el anillo de compromiso”, agregó. De acuerdo a su narración, esa noche ella lo invitó a cenar a un restaurante en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, la aventura no terminó ese día. “No quería hacerlo en la cena. Así que al salir del restaurante, le dije a Nancy si quería ir a tomar unos tragos. Pero allí tampoco me atreví, quería encontrar el lugar perfecto, así que finalmente le hice la propuesta otra noche, en la casa de sus padres en New Hampshire", continuó el comediante.

“Me incliné sobre una rodilla y estaba temblando. Mi voz se quebraba, parecía que me estaba dando un ataque. Nancy me preguntó qué me pasaba. Y entonces solo le dije: ‘¿Te quieres casar conmigo?’ Y ella dijo que sí", contó Jimmy Fallon.