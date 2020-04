Muchas personas se enamoraron de ella por su interpretación de la perspicaz Hermione Granger en la saga cinematográfica Harry Potter, pero en la vida real Emma Watson no solo comparte el liderazgo e inteligencia de su recordado papel, también ostenta tenacidad y decisión al utilizar su fama como una plataforma para impulsar sus ideales.

Hoy con 30 años, la actriz británica ha dedicado gran parte de su vida a promover proyectos en beneficio de los derechos de la mujer. Su firmeza sobre estos temas, además de críticas, la han convertido en una de las personalidades más influyentes del medio.

Pero el camino ha sido largo. Tenía tan solo 9 años cuando fue escogida entre cientos de niñas para interpretar el rol que la llevaría a la fama y que cambiaría su vida para siempre. “Fue muy extraño y una experiencia fuera de este mundo”, dijo Emma Watson durante una entrevista con la revista Vogue.

Sin embargo, dos décadas después de su primer paso por Hollywood, la reconocida artista dejó completamente el mundo mágico y se convirtió en una heroína de carne y hueso que ha logrado inspirar a miles de mujeres a luchar por sus derechos y a soñar con una mejor calidad de vida.

Emma Watson y su labor en las Naciones Unidas

En el año 2014, la joven intérprete fue seleccionada por las Naciones Unidas para llevar un mensaje sobre la desigualdad de género. Fue así como se convirtió en Embajadora de buena voluntad de la organización, título que la llevó a dar su primer discurso sobre el tema.

Emma Watson y su labor en las Naciones Unidas (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

Con esta primera misión, Emma Watson anunciaba el lanzamiento de la campaña He for She, una iniciativa creada para incluir a los hombres en la lucha por la igualdad. Sus palabras ayudarían a forjar a toda una generación de activistas, que actualmente se han convertido en las líderes del movimiento feminista.

Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la paz, resaltó la influencia de la actriz en esta primera participación pública. “Dudé en llamarme a mi misma feminista, pero luego de escuchar tu discurso, cuando dijiste ‘Si no ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién?’, decidí que no hay nada de malo en llamarse a uno mismo feminista. Feminismo es otro término para referirse a la igualdad”, dijo la activista pakistaní.

Emma Watson se convierte en una de las personas más influyentes del mundo

Luego de visitar lugares como Zambia, Bangladesh y Uruguay, en los que conoció de cerca las diferentes realidades que viven millones de niñas y mujeres, la actriz británica recibió merecidos reconocimientos a su labor.

Emma Watson y su labor en las Naciones Unidas (Foto: MIGUEL ROJO / AFP)

La artista inglesa logró posicionarse dentro de la lista de “99 mujeres destacadas del 2015”, resaltando su labor en temas de género. Además, con tan solo 25 años, obtuvo el lugar 26 en la relación de “100 personas más influyentes del mundo” de la revista TIME.

Emma Watson y sus creativas iniciativas

En enero del 2016 decidió desarrollar una idea con el fin de promover la lectura y educar a sus seguidores en temas de feminismo e igualdad de derechos. La iniciativa Our Shared Shelf se aloja en una plataforma virtual, en la que se escoge un libro mensualmente y se discuten los temas tratados en la obra al final del mes.

Emma Watson en Instagram

De esta manera, Emma Watson encontró una forma de conectarse con sus fanáticos y también de impulsar la conversación en temas de género.

Además, en el 2019 ayudó en el lanzamiento de una línea de ayuda para víctimas de acoso sexual laboral. La ONG Rights of women se encarga de brindar consejería legal a muchas mujeres que experimentan abuso en sus centros de trabajo.