Dayanita aclara polémica sobre video íntimo al que se le vinculó [VIDEO]

Usuarios de redes sociales aseguraron que Dayanita era la protagonista de un video íntimo que estuvo circulando en estas plataformas virtuales. Sin embargo, la actriz de El Wasap de JB se ha mostrado muy mortificada por estos comentarios, los cuales ha desmentido rotundamente.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Dayanita aprovechó este medio para aclarar las versiones, pero también tuvo fuertes calificativos para aquellas personas que afirmaron que la actriz cómica era parte del video privado.

Dayanita fue vinculada a un video íntimo difundido en redes sociales.

“Hay gente ignorante que se toma la molestia mencionando el nombre de una persona como en el caso mío. Estoy cansada. No solamente me hacen el comentario por el video, sino que me han escrito, me mandan preguntas (sobre eso)”, expresó Dayanita.

Acto seguido, la actriz de El Wasap de JB explicó por qué no hay posibilidad remota de que ella sea la protagonista de una escena íntima que circuló en redes sociales.

La actriz de El Wasap de JB lo negó rotundamente.

“Disculpen que me exprese de esta forma. Primero que nada, no tengo senos, no tengo nada y no me gustan esas asquerosidades, en lo absoluto”, expuso la comediante.

Asimismo, Dayanita reforzó la idea de ser una persona tranquila y que no le gusta grabarse en la intimidad.

“Amo a toda la gente y jamás haré demasiada vulgaridad, porque a mí no me gusta grabarme. Soy una persona tranquila, muy discreta. No me gusta hacer esas barbaridades”, expresó. "No molesto a nadie, no pido nada a nadie, me gané al público con mi esfuerzo. Los amo muchísimo”.

Antes de finalizar el tema, Dayanita volvió a criticar a las personas que la señalaron en el mencionado material íntimo: “La gente, los que que no tienen nada que hacer, se dedican a buscar cualquier video, pero si se dan cuenta, no soy yo”, sentenció la actriz de El Wasap de JB.