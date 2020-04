Christian Nodal, el cantante y compositor, fue duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que afirma que no participaría en una colaboración con el Grupo Firme debido a que no le agradan sus canciones.

El cantante habría iniciado la polémica durante una dinámica en la que participaron sus seguidores de Instagram. Estos realizarían todo tipo de preguntas Christian Nodal, pero este no imaginaba que el juego terminaría por dejar una mala impresión de él.

¿Qué pasó con Christian Nodal?

Mientras se desarrollaban las preguntas, uno de los seguidores interrogó al cantante sobre si realizaría una colaboración con Grupo Firme, a lo que él contestó que no existe ninguna posibilidad de que algo así suceda. Ante esta respuesta, los internautas quisieron saber más sobre el asunto.

Christian Nodal también fue consultado sobre si existe alguna rivalidad o diferencia con Eduin Caz, el líder de Grupo Firme. Sin embargo, el cantante negó esta especulación y afirmó no lo conoce y que no le gusta la música que compone.

Estas palabras fueron ampliamente difundidas en las redes sociales, por lo que el intérprete de ‘Adiós amor’ empezó a disminuir su reputación. Incluso el propio Eduin Caz se enteró de lo ocurrido y también respondió públicamente.

Eduin Caz del Grupo Firme responde

En un video compartido por el cantante de Grupo Firme, este afirma que le dolieron los comentarios de Christian Nodal. “Bueno, ya dejé de llorar (...) Vamos a seguir pa’ adelante nosotros”, bromeó el intérprete de ‘El amor no fue pa’ mí’.

Christian Nodal pide disculpas

A pesar de que el vocalista lo tomó con buen humor, Christian Nodal tuvo que salir a responder a la ola de críticas que ya se habían extendido en las redes sociales. El cantante grabó otro video para pedir disculpas y excusarse de lo antes dicho.

“Ya entendía que hay manera de decir las cosas o simplemente no decirlas. Nunca fue mi intención ofenderlos. No se trata de niveles, ni de fama ni de hacer sentir chiquito a otro artista ni a otra persona. Simplemente hablé de mis gustos personales. Ya me disculpé con el muchachito, Eduin Caz”, dijo.