Carlos Álvarez le envía propuesta a Jorge Benavides: “Hagamos una transmisión en vivo”

Los cómicos Carlos Álvarez y Jorge Benavides tendrían un reencuentro épico en las redes sociales debido a que en el pasado tuvieron algunas rencillas que los llevaron a alejarse.

A través de Facebook, Álvarez le propuso al líder de El wasap de JB hacer una transmisión en vivo en Instagram al estilo de los futbolistas peruanos Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes causaron furor por su divertida conversación.

Ambos eran figuras del programa El especial del humor transmitido por Latina; sin embargo, en el 2010 su relación laboral terminó. Luego, cada uno realizó un espacio cómico en diferentes canales, incluso, compitieron en el mismo horario.

Por ello, muchos seguidores quedaron sorprendidos por la propuesta de Carlos Álvarez a Jorge Benavides.

“Una locura de cuarentena sería que JB (Jorge Benavides) y yo hagamos una transmisión en vivo, como lo hizo Paolo y Jefferson y que todos ustedes participen. Ojalá JB se anime”, escribió el cómico.

Junto al emotivo mensaje, publicó una foto donde aparece al lado de Jorge Benavides. La instantánea se habría tomado cuando trabajaban juntos, pues lucen el mismo traje.

Carlos Álvarez le envía propuesta a Jorge Benavides. Captura: Facebook

Los fans quedaron encantados. “Sería maravilloso esa dupla verlos juntos después de muchos años no sólo por la cuarentena sino que vuelvan a trabajar juntos”, “Sería lo mejor que pase de la cuarentena con esta muy buena dupla del humor”, “Sería una alegría como la vecina de la Molina”, “El mejor programa donde me he reído hasta que me duela la barriga era cuando ustedes dos estaban juntos”, fueron algunos comentarios de los usuarios.