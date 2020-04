Cameron Díaz se alejó de la actuación y el año pasado sorprendió al anunciar que se convirtió en madre de una niña llamada Raddix, junto a su esposo, el cantante Benji Madden.

En una entrevista con Katherine Power, directora ejecutiva de Who What Wear, a través de Instagram Live, la actriz reveló más detalles sobre la nueva integrante de su familia.

“Me encanta ser madre, es la mejor parte de mi vida. Estoy muy, muy agradecida y feliz. Es lo mejor que he tenido y tengo la suerte de poder hacerlo con Benji, estamos pasando el mejor momento. Es tan grande. Estoy emocionada”, expresó.

Cameron Díaz también explicó cómo está pasando la cuarentena junto a su bebé y su pareja.

“De todos modos, he estado viviendo en cuarentena porque tengo una hija de tres meses o tres meses y medio. Así que mi vida ha sido completamente tranquila durante los últimos meses. Tenía a mis amigos todo el tiempo, y ahora simplemente no veo a nadie”, relató.

La actriz ha encontrado el lado positivo de permanecer encerrada en su hogar, pues le permite dedicarse más tiempo a su faceta de mamá.

“Es agradable, y me encanta (estar en) una burbuja, me encanta estar en el útero de mi casa con mi esposo y cocinar. Pero al mismo tiempo es una locura que no puedas salir al mundo en este momento”, agregó.

La artista finalizó la entrevista hablando de lo orgullosa que se siente de tener a su lado a Benji Madden, pues está muy comprometido con sus tareas como papá.

“Es un padre tan asombroso. Tengo mucha suerte de que sea el papá de mi bebé. Él es tan increíble. Él la baja y yo voy a la cocina y comienzo a cenar y me sirvo un buen vaso de vino tinto. Comienzo mi cocina, pongo mi programa, sea lo que sea”, explicó.

Como se recuerda, Cameron Díaz anunció en sus redes sociales que se había convertido en mamá y pidió respeto por su privacidad, aclarando que no publicaría fotos de su hija.

La bebé nace producto de su relación con el cantante, productor y guitarrista Benji Madden, con quien se casó en el año 2015.