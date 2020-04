Austin Palao se puso la mano al corazón y formó parte de una campaña de donación para ayudar a familias que sufren los embates de la cuarentena por el coronavirus. Sin embargo, usuarios en redes sociales lo han criticado por esto, a lo que el chico reality envió una fuerte respuesta a sus detractores.

En sus historias de Instagram, Austin Palao reveló que desde que ha obtenido fama a raíz de su incursión en los programas de competencia ha apoyado a muchas personas, pero que no tiene la necesidad de publicarlo.

“Acabo de ser partícipe de una campaña muy bonita donde la gente donó de acuerdo a sus posibilidades para ayudar a la crisis que viene padeciendo el país (por el coronavirus), así como en todo el mundo”, explicó Austin Palao.

“Pero hay personas que de lo bueno siempre tratan de ver cosas malas”, expresó el chico reality.

Seguidamente, Austin Palao se reafirmó en que ha estado ayudando a distintas personas y señaló a quienes critican estas acciones en redes sociales.

“No soy de publicar las cosas en las que vengo ayudando. Apoyo más que las personas que solo ven su celular y se ponen a asumir, creo que ese es uno de los errores. Lo malo es asumir cosas que ni siquiera saben”.

“Vengo ayudando a mucha gente. Se vienen muchas campañas más. Ayudo porque quiero, porque me nace hacerlo”, acotó el participante de Esto es guerra.

Finalmente, Austin Palao envió un mensaje para sus críticos por involucrarse en campañas de donación a los menos favorecidos.

“Si eres de aquellos que se sientan y no hacen nada para ayudar al país, ni con pequeñas cosas, no te metas en los perfiles de aquellos que sí lo hacen para poner tu cuota de veneno o maldad sobre cosas que no sabes”, sentenció Austin Palao.