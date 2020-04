Lady Mejía es la única testigo que presenció el intento de feminicidio del que fue víctima Angie Jibaja. Sin embargo, tras dar su declaración a la policía y a medios de comunicación, la peleadora pide garantías, pues teme que Ricardo Márquez Michieli pueda tomar represalias contra ella y poner en peligro su vida.

En una extensa entrevista, Magaly Medina recogió de primera mano el testimonio de Mejía, quien contó cómo es que el sujeto de 75 años impactó de bala a la polémica modelo y los hechos que provocaron el tiroteo con los policías cuando este condujo a Jibaja hacia Clínica San Pablo.

Sin embargo, la amiga de Angie Jibaja también confesó sentirse muy atemorizada por futuras acciones que podría tomar Márquez Michieli contra su persona por haber contado la verdad sobre los hechos sucedidos la fatídica noche del pasado viernes 10 de abril.

“Quiero pedirte, Magaly (Medina), garantías. Temo por mi vida. Tengo miedo de este señor, por los contactos que pueda tener… acuérdate que siempre me ha querido eliminar en todo momento”, expresó muy consternada Lady Mejía.

Pero Magaly Medina preguntó a la amiga de Angie Jibaja si la modelo le había contado de dónde obtuvo su dinero, con qué pagó la casa que posee.

“Nunca me quiso dar detalles de algo… le dijo ‘¿le puedo contar esto a mi amiga?’ y él dijo que sí, pero no sé que… entre ellos tenían señas, qué se yo, porque no me logró contar. Me dijo que la había hecho linda, pero no sé a qué refiere”, detalló Lady Mejía.

“Me dijo que la hizo linda y que ahora vive relajado, que mandó a sus hijos al extranjero. No me dio detalles, quizás por miedo al señor. Amigos me han dicho que tenga cuidado porque esa persona está metida en ‘cosas’”.

“Cosas al margen de la ley”, expresó Magaly Medina, a lo que la amiga de Angie Jibaja acotó: “Totalmente. Por eso pido garantías para mi vida”.