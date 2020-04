Angie JIbaja se viene recuperando del balazo que recibió en un intento de feminicidio a manos de Ricardo Márquez Michieli. Sin embargo, se supo que la polémica modelo ha sufrido ataques de pánico en la clínica. La testigo de la agresión reveló que la ‘Chica de los tatuajes’ ha confesado temer por su vida.

Lady Mejía, amiga de Angie Jibaja y única persona que presenció el terrible hecho, relató cómo sucedieron las cosas para que el hombre de 75 años le disparara en la zona pélvica.

PUEDES VER Fiscalía dicta 8 meses de prisión preventiva para sujeto que disparó contra Angie Jibaja

Sin embargo, al revelar la condición en la que se encuentra Angie Jibaja en su internamiento en la clínica, la boxeadora confesó que la modelo está en “shock”.

“A veces tiene pánico. Está en shock. A veces piensa que el hombre la va a ir a matar y tiene ataques, piensa que se van vengar. Ella me grita: ‘Me van a matar, me va a matar’ (en alusión a Ricardo Márquez Michieli). Angie no está bien”.

Como se recuerda, el pasado viernes 10 de abril Angie Jibaja fue agredida por Ricardo Márquez Michieli (75) con un impacto de bala en la pelvis, aparentemente, en un arranque de celos. El sujeto la llevó hasta la Clínica San Pablo.

PUEDES VER Hijo de Angie Jibaja la defiende ante duras críticas luego de ser baleada

Mientras esperaban la atención, dos policías que estaban cerca del sujeto resultaron heridos, pues Ricardo Márquez Michieli les disparó, resultando el agresor también afectado.

El informe del centro médico en mención relató que Angie Jibaja fue intervenida para extraerle el proyectil de la zona pélvica. En tanto que Márquez Michieli se encuentra recuperándose en cuidados intensivos con pronóstico “reservado”. Al ser dado de alta cumplirá ocho meses de prisión preventiva.