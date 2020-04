Milena Zárate se desmayó por balacera en la clínica donde está Angie Jibaja

Angie Jibaja y la colombiana Milena Zárate estaban en la misma clínica cuando ocurrió la balacera que dejó a dos policías heridos el pasado viernes 10 de abril.

El autor de los disparos fue Ricardo Márquez, de 75 años, quien llegó al establecimiento de salud para que atendieran a la modelo. Sin embargo, terminó enfrentándose a balazos contra los efectivos del orden.

La empresaria colombiana se encuentra internada en la clínica por padecer un severo cuadro de neumonía. Ella contó detalles de cómo reaccionó cuando escuchó la balacera.

Se desmayó. “Fue una balacera horrorosa. Pensé que estaban asaltando la clínica y que nos iban a matar a todos. Mi habitación está a un piso de donde pasó todo, salí corriendo al pasillo del susto y me desvanecí”, relató en entrevista para Trome.

Sobre el estado de salud de Angie Jibaja, confirmó que la modelo se encuentra estable mientras que el hombre que la atacó está en cuidados intensivos.

Milena Zárate

Por otro lado, Milena Zárate se hizo dos pruebas para descartar si tiene el coronavirus debido a que sus pulmones estaban inflamados.

“Gracias a Dios salió negativo. Hoy (ayer) iban a darme de alta en la clínica, pero recaí y el médico no me dejó ir. Pedí que me sacaran de esta área porque es una zona donde están todos los infectados, pero no pueden porque casi toda la clínica está llena de pacientes. Mis pulmones ya se están desinflamando, ahí voy con la fe y voluntad de Dios avanzando y recuperándome", declaró la colombiana.