Victoria Ruffo se pronuncia tras burlas de Eugenio Derbez a su esposo

Finalmente, Victoria Ruffo se pronunció luego de la polémica que desató su expareja Eugenio Derbez, quien hizo una broma sobre la enfermedad de Omar Fayad, esposo de la reconocida actriz.

El pasado 9 de abril, el protagonista de No se aceptan devoluciones se ganó cientos de críticas tras tomar con humor que el político haya dado positivo a coronavirus.

Eugenio Derbez se burla del coronavirus del esposo de Victoria Ruffo.

El padre de Aislinn Derbez usó su cuenta de Instagram para hacer referencia a lo que estaba atravesando Omar Fayad. Sin embargo, el actor no midió las consecuencias y, muchos de sus seguidores le lanzaron duros comentarios por burlarse de una situación tan delicada.

Pasaron varios días y Victoria Ruffo, quien mantiene una tensa relación de padres con Eugenio Derbez por un problema de una supuesta boda falsa, envió un mensaje que, para sus seguidores, fue una clara respuesta a Derbez.

Victoria Ruffo envía indirecta a Eugenio Derbez.

“El que calla no siempre otorga. A veces simplemente no tienes ganas de discutir con idiotas”, se lee en la cuenta de Instagram de la famosa actriz.

“Te hablan, Eugenio”, "Sabias palabras”, Efectivamente mi Vicky, eres una dama”, “Toda la razón”, “Me encanta esto. Qué manera más directa de callar a la gente”, “No vale la pena hacer caso a comentarios de personas idiotas”, fueron algunos de los mensajes que recibió la mexicana.

Victoria Ruffo y su esposo Omar Fayad.

Victoria Ruffo a Eugenio Derbez: “Que me supere”

Luego que en una entrevista Eugenio Derbez señalara sus intenciones de reconciliarse con la madre de su primer hijo, Victoria Ruffo dejó en claro que muy poco le importan las disculpas de su expareja.

‘‘Bueno, entonces, ya no entendí cómo está el asunto, ¿si me va a pedir perdón o no? (...) De verdad eso ya es historia, por favor, que me supere’’, comentó.