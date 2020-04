Hace unos días, el primer ministro, Vicente Zeballos, reveló a La República que todas las actividades sociales, culturales y de entretenimiento seguirán "suspendidas de manera indefinida”. Tras esto, varios artistas se pronunciaron en las redes sociales para manifestar su preocupación por estas medidas.

A través de publicaciones en Twitter y en declaraciones a las medios, muchos de ellos se alarmaron porque no tendrán ingresos, ya que viven de estas demostraciones artísticas. Al respecto, también sostuvieron que a pesar de que podrían ser afectados, es una buena medida para que las personas no se contagien del virus de la COVID-19.

Susan Ochoa, Tatiana Astengo, Tommy Portugal y Anelhí Arias se pronunciaron tras las nuevas medidas que aplicaría el Gobierno ante el coronavirus.

Tatiana Astengo

A través de una publicación de Twitter, la actriz mencionó que los artistas se quedarían sin trabajo tras el anuncio del ministro.

“Listo, es oficial, sin chamba todo el año para todos los involucrados en el cine y en el teatro”, escribió

Susan Ochoa

La cantante peruana Susan Ochoa también mostró su preocupación por el futuro de su carrera artística. En diálogo con un medio local, la ganadora de Viña del Mar hizo notar su angustia.

"Estoy preocupada, porque soy una artista independiente y como muchos colegas vivo de los shows [...] Me preocupa la situación porque tengo niños y mis presentaciones son mi única herramienta de trabajo, pero somos peruanos y luchadores así que tenemos que reinventarnos", sostuvo.

Las palabras del ministro Zeballos sobre una posible suspensión de eventos y shows causó alarma entre varios artistas del medio.

“No pierdo la fe, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Siento pena porque no podré estar en los escenarios, pero seguiremos unidos por las redes sociales”, añadió para Trome.

Tommy Portugal

Por su parte, Tommy Portugal dejó una reflexión de esta realidad. “Me duele porque he invertido en mi grupo y ya mis canciones comenzaban a sonar fuerte en las radios", comentó.

"Se estaba comenzando a ver los frutos de todo lo que venía sembrando y justo pasó todo esto, pero tenemos un cerebro para pensar, dos brazos y dos piernas para trabajar de lo que sea. No hay mal que por bien no venga”, agregó.

El cantante presenta la versión en cumbia de “La Ventanita”

Anelhí Arias

La bailarina y exporrista del Sport Boys también se pronunció por estas nuevas medidas del Gobierno. “Solo me queda reinventarme para poder sobrevivir. Serán meses muy duros, pero no reniego ni tengo miedo a lo que venga, pues he trabajado en muchas cosas y sin roches me pondría a vender en la calle”, relató.