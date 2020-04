Bárbara de Regil compartió un reflexivo mensaje en medio de la cuarentena para todos sus fans, sin imaginar que Rodrigo González terminaría criticando duramente sus palabras.

La reconocida actriz mexicana utilizó su cuenta de Instagram para hacerles llegar a sus seguidores un curioso mensaje.

“Muy buenos días. La gente herida, hiere; la gente amada, ama; la gente amargada, amarga; la gente curada, cura”, expresó en el video que publicó.

Al ver este mensaje, Rodrigo González decidió no quedarse callado y cuestionó a la protagonista de la novela Rosario Tijeras por la inesperada dedicatoria a sus fans.

“Ay, mi amor. No estamos para tus profundidades”, escribió el popular ‘Peluchín’ en Instagram, tras lo cual compartió el video de una escena de El chavo del 8 protagonizada por Quico, a manera de burla.

Bárbara de Regil responde a críticas de sus detractores

Bárbara de Regil se pronunció en Instagram sobre las críticas y memes que le hicieron usuarios por los videos de sus coreografías.

En su publicación, la protagonista de Rosario Tijeras aseguró que no le importaban en lo más mínimo los cuestionamientos que recibe por parte de sus detractores.

“Lo mismo pasa con una emoción. Tú decides tus emociones (escucha esto en tu corazón). Nadie te hace sentir nada, nadie te hace enojar, nadie afecta tus emociones sin tu permiso. Solo tú te haces sentir algo (por eso cuando me preguntan qué hago con las críticas, pienso eso). Nadie me hace sentir nada. Yo decido qué siento y qué no, así que... ¡sonríe!”, expresó la actriz mexicana.