Brandon Jenner, uno de los hijos de Caitlyn Jenner, anteriormente conocido como Bruce Jenner, habló sobre la tensa y distante relación que mantuvo con su padre, luego que este se volviera a casar con la madre de las Kardashian.

El cantante de 38 años escribió para To me, he was just dad, una colección de historias en primera persona de niños que crecieron con padres famosos, en el que analiza la naturaleza de su relación durante sus años de formación.

Brandon Jenner confiesa que vio pocas veces a Caitlyn Jenner

Brandon, cuya madre es la actriz Linda Thompson, dice que rara vez vio a Caitlyn después de que el campeón olímpico se casara con su exesposa, Kris Jenner, en 1991.

“No vi a mi padre más de seis veces entre los ocho y los 25 años”, escribe, según Page Six.

“Lamentablemente, los intercambios infrecuentes se sentían más como oportunidades para tomar fotos en escena que como vínculos reales. De hecho, fueron fotografías de escenario para tarjetas de Navidad ‘familiares’”, agregó el hermano de Kylie Jenner.

Asimismo, Brandon cuestionó el cambio de actitud de su padre por exponer a su familia en el reality Keeping up with the Kardashian. Por tal motivo, él optó por alejarse de Bruce, quien se hizo una reasignación de sexo, ya que él siempre se sintió una mujer.

"Después de que papá conoció y se casó con Kris, la familia se convirtió en un negocio para él, y me mantuve alejado durante la mayor parte de mi adolescencia. No quería ser parte de su dinámica. Sin embargo, ahora sé que papá era bastante infeliz en esa casa y sentía que no lo trataban bien".

Hijo menor de Caitlyn Jenner tampoco lo conoció

En julio pasado, el hermano menor de Brandon, Brody Jenner, de 36 años, también habló sobre cómo fue su relación con Caitlyn Jenner.

“Realmente no crecí con mi papá”, dijo Brody durante el programa The hills: new beginnings de MTV. “Realmente no, ¿sabes? Cuando era muy pequeño, teníamos que pasar un poco de tiempo. Cuando comenzó, ya sabes, obviamente con la familia, la familia Kardashian y todo eso, no lo hice. Realmente veo mucho de él”.

“Bruce nunca estuvo realmente cerca. De vez en cuando, tal vez una vez cada dos años. No estuvo presente para mi graduación. No estuvo presente la mayoría de mis cumpleaños. Entonces, sí, realmente no hubo ninguna relación. Fue muy superficial. Eventualmente comenzamos a acercarnos. Y de repente fue como ... Estaba conociendo a Bruce y luego Bruce se convirtió en Caitlyn (sic)”, sentenció.