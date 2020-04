El exintegrante de The Beatles Paul McCartney expresó este martes sus apreciaciones a propósito de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo a causa de la expansión del coronavirus.

En una entrevista para la estación radial SiriusXM, el cantante de 77 años reveló al conductor Howard Stern que, para él, todo lo que viene sucediendo con la pandemia se pudo evitar si la población en China dejara de lado sus mercados de comida.

Fundador de The Beatles, Paul McCartney es una de las figuras más emblemáticas del rock en inglés.

“Yo realmente espero que todo esto motive al Gobierno chino a decir: ‘bien, ha llegado el momento de ponernos superhigiénicos por aquí’. Aceptémoslo, es un poco medieval comer murciélagos”, declaró el cantante británico.

Si bien hasta ahora no se ha comprobado que especies no humanas tengan que ver con el origen del virus, el intérprete de “Hey Jude” arremetió contra este tipo de consumo alimenticio, tildándolo como una práctica que debe quedar en el pasado.

Paul McCartney ha generado polémica con sus declaraciones sobre los mercados de comida en China.

“Ellos no necesitan que toda esta gente muera. ¿Y por qué pasa esto? Por esas prácticas medievales. Solo deben limpiar sus costumbres. Esto puede llevarlos a eso. Si no es esto, entonces no sé qué será”, agregó.

"Aceptémoslo, es un poco medieval comer murciélagos", dijo Paul McCartney en una entrevista para una estación de radio.

De otro lado, Paul McCartney reveló que actualmente se encuentra confinado en su casa de Sussex, en el sur de Inglaterra. Relató, además, que experimenta un distanciamiento con su esposa Nancy Shevell, quien pasaba sus días en Nueva York cuando se desató la pandemia del coronavirus.