Nicola a su hijo: “El futuro es incierto, lo seguro es que quiero ser un ejemplo para ti”

El modelo Nicola Porcella confesó en Instagram que se encuentra muy preocupado por el futuro tras la cuarentena, especialmente por su hijo Adrianito.

El exintegrante de Esto es guerra envió un emotivo mensaje en el que comentó que podría perder sus bienes materiales, pero nunca el amor que le brinda a su pequeño.

Nicola Porcella

“Anoche no pude dormir por la ansiedad que tenía al verte a mi lado y no saber qué va a pasar. Cuando naciste me prometí darte lo que nunca tuve: ir a un buen colegio, ropa y zapatillas de marca, viajar, una casa grande, recogerte en un buen carro para que te sientas orgulloso de lo que estaba logrando. Hoy me doy cuenta que todo eso se va y que lo único que va a quedar es el amor que te demuestro día a día, el tiempo que compartimos juntos y esos abrazos interminables que nos damos”, expresó inicialmente en Instagram.

Nicola Porcella también aprovechó la cuarentena para aconsejarle a su hijo a luchar por sus sueños y no rendirse nunca ante las adversidades.

“El futuro es incierto, pero lo único seguro es que quiero ser un ejemplo para ti. Cometí muchos errores por no escuchar a quienes me quieren, pero de eso se trata la vida, de caer y levantarse y es lo que quiero que siempre tengas claro, que nadie te diga que no puedes hacerlo o que un sueño no se puede hacer realidad, porque es falso, con empeño, constancia y dedicación todo se puede y es lo que quiero dejarte siempre presente”, señaló.

Nicola Porcella

PUEDES VER Nicola Porcella recuerda su pasado en Sport Boys y Mathías Brivio lo trolea

Finalmente, Nicola Porcella le agradeció en Instagram al pequeño Adrianito por motivarlo día a día a convertirse en una mejor persona.

“Solo te puedo dar las gracias por enseñarme a amar a alguien más que a uno mismo, por ser el superhéroe que me salvó de cada caída con un abrazo y diciéndome levántate. Hoy en día la situación es difícil para todos, pero verte acá a mi lado me da fuerzas para seguir luchando por ser mejor para ti. Te amo hijito”, escribió el conductor de Todo por amor.