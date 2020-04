La exvedette Monique Pardo se mostró agradecida con el presidente de la República, Martín Vizcarra, por las decisiones que ha venido tomando para buscar que no se siga propagando la Covid-19.

No obstante, la reconocida artista sorprendió a su público al confesar que desea que no se extienda en demasía la cuarentena. “Yo estoy sola en mi casa porque así lo quiero, porque quiero hacer bien esta cuarentena, que espero no dure hasta Navidad”, declaró ante el diario la Karibeña.

De la misma manera, Monique Pardo reveló que se siente algo apenada por la situación que pasan muchas personas que han sido detectados con el coronavirus.

Foto captura: Monique Pardo Instagram

“Aparentemente bien de salud, pero con el corazón que me duele porque soy muy sensible y veo mucho sufrimiento, muchas muertes en el mundo. Lo único que me fortalece todas las mañanas es llamar y saber que mis bebés (sus nietas), están bien”, dijo ante el medio local.

Monique Pardo exvedette peruana

Asimismo, hizo una mención sobre la función que cumple el mandatario peruano ante esta pandemia. "Yo aplaudo y agradezco que el presidente Vizcarra nos esté cuidando, pero lo único que le pido es que todos deben de ser atendidos en cuanto a salud, que la gente no muera porque no hay camillas o ventiladores artificiales, la vida es lo más sagrado que tenemos", sostuvo.

“Lamentable el sector salud por años ha estado abandonado, pero no dejemos morir a la gente. Me siento aterrada, pero el sentido del humor a mí me saca adelante, yo les pido que no se sobrecarguen de noticias sobre muertes, cambien cuando sienten pánico”, exclamó Monique Pardo.

Monique Pardo polémico personaje de la farándula.

Por otro lado, la artista pidió que dejen de mencionar a los adultos mayores. “Además, estoy indignada porque tienen traumados a los adultos mayores con eso de que son población vulnerable al coronavirus, cuando hemos visto que jóvenes, adultos y niño han muerto producto de este virus”, finalizó.