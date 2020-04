Milagros Leiva denunció que hackearon su cuenta de Twitter durante su programa de televisión. La periodista se mostró indignada y envió un mensaje a sus detractores.

Incluso, cuestionó que en el país se viva en democracia al dejar entrever que el acto tendría un fin político.

PUEDES VER Milagros Leiva afirma que colegas de ATV intentan destruirla

“Entonces creemos en la libertad de expresión, sí, yo sí creo, vivimos en democracia, creo que vivimos en democracia. Creo que hay que escuchar todas las voces y por eso digo que siempre entrevistó a Dios y al Diablo, en el medio a todos porque todos merecemos ser escuchados”, expresó la periodista.

Sobre los datos del presunto hacker, Milagros Leiva reveló que este se encuentra en el distrito el Rímac.

“Eso me ha avisado Twitter, que se ha metido en mi cuenta, lo felicitó, yo no sé nada de Twitter, un amigo me ayudó a crearla. Lo lograron, no estoy en Twitter, en estos momentos no tengo cuenta”, continuó la periodista.

Milagros Leiva.

Por otro lado, agradeció que el canal de televisión donde trabaja le permita un espacio para hacer su denuncia pública.

“Tengo esta tribuna y este programa donde tengo libertad, yo agradezco esto porque aquí no hay censura, no nos dicen no temas con (...) los periodistas buscamos la verdad, la verdad es incómoda a veces por supuesto que es incómoda”, finalizó Milagros Leiva.