Las redes sociales estallan por la intensa mirada de Fidel en MasterChef [VIDEO]

Este lunes 13 de abril el reality culinario MasterChef ha sido protagonizado por Fidel, que durante la presentación de su plato frente a los jurados ha hecho un gesto con su mirada que inmediatamente se convirtió viral en redes sociales.

La primera jurado, Samantha Vallejo-Nágera, retó al concursante a hacerse un tatuaje con el logo del programa, a lo que Fidel respondió: “Donde queráis me lo puedo hacer”. A esto, Vallejo-Nágera replicó: “Si te doy un sí, te lo haces en el ombligo”, y al estrecharle la mano hizo su primer gesto con los ojos.

El músico barcelonés se encontraba aun nervioso pues todavía necesitaba dos respuestas positivas más para poder entrar en el reality. A su turno, el siguiente jurado Pepe Rodríguez, manifestó: “ese plato que me has traído hoy no es un plato para entrar en MasterChef y te voy a dar un no”.

Esta respuesta generó en Fidel gran impacto que se vio reflejado en su expresión facial, específicamente en su mirada de sorpresa que nuevamente volvió a aparecer.

Esto ha generado gran cantidad de memes en las redes sociales, que no dudaron en utilizar la captura de su rostro para acompañarla de alguna divertida frase, asociada con el anuncio de la extensión del confinamiento por coronavirus en España u otros temas.

Y la cuarentena durará otros quince días más#MasterChef pic.twitter.com/h9F7TTvcEd — Merchuki 🐤 (@Merchuki67) April 13, 2020

Enseguida el último jurado, Jordi Cruz, expresó su opinión: “¿Cómo te lo digo? El plato está justito, tu nivel es bajo. Eso tiene una cosa mala, que es que ese plato te expulsa del programa o no te deja entrar. Lo bueno es que, por lo menos, asegura que tu evolución va a ser interesante”.

Fidel no podía contener la emoción por lo que estaba sucediendo en ese momento, ya que no sabía lo que vendría después.

Fidel fue aceptado en MasterChef

De pronto, el chef catalán se levantó de su asiento mientras decía “a riesgo de meter la pata, me gustan los retos difíciles y tú, lo eres”, para dirigirse al participante y colocarle el delantal blanco como bienvenida al programa.

Muy emocionado, el participante de Barcelona abrazó a Jordi Cruz, pero lo que realmente causó furor en redes sociales fueron sus tan expresivos gestos al oír la opinión de Pepe Rodríguez.