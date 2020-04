Grupo 5, Agua Marina y Corazón Serrano preocupados por cancelación de eventos

Un golpe duro a la cumbia. Vicente Zeballos, el presidente del Consejo de Ministros, anunció que las actividades que aglomeren a personas quedarán suspendidas de manera indefinida, esto para prevenir la propagación del coronavirus.

Ante la medida del Estado, las agrupaciones de cumbia, uno de los géneros más queridos en el país, se pronunciaron al respecto.

Para Elmer Yaipen, líder del Grupo 5, es necesario acatar las normas y no poner en riesgo la vida de los asistentes y de los integrantes de la agrupación.

“Desde el inicio acatamos las disposiciones que se toman en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el ministerio respectivo. Si la medida de postergación de actividades sociales se efectúan para la salubridad del pueblo , hay que obedecer. La vida es lo primero. Si tenemos que volver en algún momento por la puerta grande lo haremos”, expresó para diario OJO.

Elmer Yaipen, Grupo 5. Foto: Archivo

Por su parte, la agrupación norteña Corazón Serrano se encuentra atravesando una crisis económica por la cancelación de sus eventos ya programados desde antes de que iniciara la cuarentena.

“Ya por la cuarentena hay un montón de contratos cancelados y ya me imagino lo que pasará si es que no se podrá tocar hasta fin de año. Todas las agrupaciones pasamos por una crisis económica, los músicos ganan cuando hay presentaciones y si no hay ingresos, cómo se pagan sueldos. Estamos ya advertidos de que a pesar del termino de la cuarentena, nosotros no vamos a poder tocar de inmediato”, dijo la vocalista Yrma Guerrero.

Agrupación de cumbia Corazón Serrano.

Agua Marina ha tenido que cancelar todos los conciertos que tenían previstos para cada fin de semana del año. Esta es una de las agrupaciones con más ingresos y aclamadas en el género de la cumbia.

“Estamos muy preocupados por la situación, pero somos conscientes de que esto es un sacrificio, nos toca esperar que vuelva todo a la normalidad para retomar las actividades en el momento que lo disponga el Gobierno. Mantengamos la calma, seamos responsables y conscientes de la situación y entendamos que son medidas de prevención”, señala el cantante José Quiroga.