Gisela Valcárcel: “Las personas no entendemos que esta enfermedad nos está matando"

La presentadora del El gran show Gisela Valcárcel aseguró que, durante esta cuarentena, viene aprendiendo cosas que antes no realizaba. También aseguró que prefiere hacer sus actividades de manera silenciosa.

En plenos días de aislamiento social, la figura de América televisión ha manifestado que ha empezado a perfeccionar su fe en Dios, ya que asegura que es difícil sobrellevar estos momentos cuando no se está cerca de la familia.

“Paciencia, estoy aprendiendo a hacer cosas de manera callada, llevo varios días sin hablar mucho, porque yo no vivo con mucha gente. Estoy haciendo cosas que antes no hacía y tengo ilusión por el nuevo ser en que nos convertimos cada día”, declaró para el diario El Popular.

Gisela Valcárcel Foto: Instagram

De la misma manera, Gisela Valcárcel también aprovechó la entrevista para hablar de las personas que incumplen la cuarentena. “Lo que queda ahora es que las autoridades sean más rigurosas, porque muchas veces no entendemos. Y cuando no estamos listos para escuchar, la única manera es la ley”, exclamó la presentadora.

Gisela Valcárcel. Foto: Archivo

“Si las personas no entendemos que esta enfermedad nos está matando, pues debe haber rigurosidad. Quiero saludar a cada persona que pelea y se está sintiendo sola. Quiero decirles a ellos, que podemos tener intimidad con Dios y encontrar paz”, dijo.

Por otro lado, la conductora habló sobre el distanciamiento que vive con su familia. “No puedo ver a mi hija, a mi mamá, a mis nietas ni a nadie de mi familia, pero ellos están vivos, y estoy feliz de que sean obedientes. Las extraño horrores, pero no me desespero. Si Dios quiere, en algún momento volveré a ver a mi familia; y si Dios no quiere no las veré, no hay más. No hay que desesperarse”, aseveró.

Gisela Valcárcel Foto: Instagram

“En el segundo y el tercer día, le escribí y le dije ‘cuídate mucho’. ‘Te pido que guardes tu distancia’. Ella me respondió: ‘tengo contacto con médicos y estoy haciendo lo que nos indican’. ‘Y apenas termino el programa, me regreso a casa y ya no salgo’. Oro y creo en el poder de la oración, y Dios me la cuidará”.