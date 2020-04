En boca de todos, el programa de espectáculos de América TV, presentó un video en Instagram con la participación de todos sus conductores. Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Carloncho y Ricardo Rondón compartieron un valioso mensaje en dicho material audiovisual.

En la promoción del mismo, los cuatro panelistas pedían a sus televidentes quedarse en casa durante la cuarentena y guardar la calma antes la crisis mundial debido a la pandemia por el coronavius.

Este lunes, América Televisión transmitió Yo me llamó Natacha en lugar de En boca de todos.

El clip de video está acompañado con el tema “Color esperanza”, del cantante Diego Torres. A su vez, este tema lo interpretan diversos artistas como Deyvis Orozco, Ruth Karina, Farik Grippa, entre otros.

Mariana Ramírez del Villar (productora de Pro TV) informó que sus programas Esto es guerra y En boca de todos retornarán a sus actividades a fines de abril. El equipo de producción regresaría a sus labores para alistar el regreso de sus marcas.

No obstante, las rigurosas medidas de sanidad que se rigen para frenar el avance del coronavirus generarían ciertos cambios en el espacio televisivo de América TV. Según informa el diario El Popular, los panelistas se distribuirían en distintos horarios para no desacatar las normas que dio el presidente Martín Vizcarra.

El pasado 23 de marzo, el canal 4 no emitió En boca de todos. En su reemplazo, retransmitieron la teleserie Yo no me llamo Natacha.

El motivo: América TV no quiso exponer a sus conductores a un posible contagio por COVID-19. En ese sentido, en su reemplazo salió la producción protagonizada por Maricarmen Marín.