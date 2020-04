Elenco de High School Musical confirma reencuentro en concierto online

Los integrantes de la cinta ‘High School Musical’ decidieron complacer a sus seguidores con la confirmación de su primer reecuentro tras largos años de espera. Los actores cantarán el tema “We’re All In This Together” este jueves 16 de abril en un especial de la cadena estadounidense ABC.

De esta manera, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel y Ashley Tisdale bailarán y cantarán desde sus hogares la conocida coreografía; además, los fans también podrán participar de la presentación pues tendrá un formato de karaoke.

El pasado 16 de marzo, la intérprete de Sharpay Evans alborotó las redes sociales al compartir un video en el que baila al ritmo de la canción característica de la cinta de Disney. “Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena intenta esto”, escribió la artista de 34 años en Instagram, quien al igual que sus excompañeros se encuentra en aislamiento social debido a la pandemia del coronavirus.

Días después, la actriz que dio vida a Gabriella Montez replicó a Ashley por medio de un clip de Tik Tok, en el que se sirve una copa de vino bailando la canción.

Ariana Grande, Demi Lovato y Darren Criss son otras exestrellas de Disney que fueron anunciados en el evento de la cadena de televisión, cada artista interpretará su tema preferido desde sus hogares. Los fondos que logre recaudar el evento serán destinados a organizaciones benéficas que ayudan a las familias más afectadas por la COVID-19.