Ebelin Ortiz: “Somos un sector que produce y no hemos sido vistos”

El teatro local es uno de los sectores más afectados desde que se anunciaron las primeras medidas de restricción para evitar la propagación del Covid-19. La comunidad teatral fue “golpeada” y los actores de teatro independiente, el menos visible (solo el 2% de actores trabajan en producciones televisivas), es el grupo más afectado. En ese difícil escenario se encuentran un gran porcentaje de artistas que viven en situación de vulnerabilidad.

La actriz Ebelin Ortiz, nos habló hoy en nombre del Movimiento independiente de artes escénicas del Perú, un grupo de mil artistas que por estos días había alcanzado propuestas a la dirección de arte del Ministerio de Cultura. “Nosotros somos conscientes de que el Perú está primero, eso es indudable y si es necesario que se cierren todos los lugares de entretenimiento, tenemos que acatarlo y seguir apoyando desde el espacio artístico. No hablo solo de los que somos actores y actrices, el gremio es más grande de lo que se piensa, trabajan con nosotros productores, vestuaristas, en fin, todos nos estamos quedando sin trabajo. Pero desde esa resiliencia que tiene nuestro gremio, seguimos apoyando al Estado, pero no nos olviden”.

La actriz que ha protagonizado el musical Mamma Mía, coincide en que, el llamado ‘boom teatral’ nunca existió y que, más que eso, las formas de hacer teatro en Perú son distintas y muchas son austeras: algunos solo viven del día a día, trabajan en salas pequeñas, en la calle, o hacen teatro itinerante en las zonas populares de Lima y provincias. En el teatro local también podemos ver compañías reconocidas con salas que lucen vacías.

Previo al anuncio del premier Vicente Zeballos quien confirmó que las actividades artísticas y deportivas quedan suspendidas de forma indefinida, Ebelin Ortiz nos contó qué situación enfrentan los escenarios.

- ¿Qué realidad afrontan los artistas independientes? Tú has estado en La Plaza, Pirandello, etc, pero también en salas como El Olivar, que siempre fueron difíciles de llenar.

Empresas como La Plaza- y la llamo empresa porque efectivamente hacen empresa- el Británico, la Católica, no sé, ni siquiera puedo hablar del Teatro de la Pacífico porque es una sala hermosa que no se llena, pero te hablo de teatros donde el público es mucho más masivo, ahí empiezas a ver que es una cuestión de moda ¿no? que ver una obra de teatro te pone como en otro lugar socialmente hablando, pero a ver si ese público se va a la Triple A a ver teatro independiente. Es gracioso cuando te dicen: “las entradas de teatro son carísimas”. Ok, pero también hay teatros que tienen entradas a 20 soles y hay también muchísimos grupos que pasan sombrero o gente que hace teatro en su casa como Edgard Guillén. Entonces (el escenario) no es tan sencillo.

¿El movimiento tiene como pendiente presentar su trabajo y las condiciones?

Sí. Nosotros, como sector de las artes y el entretenimiento, tenemos la oportunidad de decir: oigan, acá estamos, hacemos, incrementamos la económica del país, también somos un sector que produce, que paga impuestos y no hemos sido vistos, solamente nos miran como estos seres que van a entretener. Nos siguen viendo como: “les damos su canastita de víveres y se van felices”. Eso tiene que ver con cómo nos ha presentado papá Estado, creo que tenemos que hacer una nueva presentación, tienen que conocernos de verdad. Ya como carrera existe en tres universidades y eso ya está hablando de algo.

Leí que una de las propuestas era incluir teatro en la enseñanza escolar. ¿Qué te parece ver una colega tuya, Patricia Barreto, en el programa ‘Aprendo en casa’?

Es fantástico. A la hora de buscar quien de un mensaje, buscan a alguien que tenga empatía, que tenga un mejor diálogo con el que está detrás de la pantalla, porque justamente tenemos muchas herramientas para comunicar.

Entrando en la política...el trabajo las artes escénicas como otros sectores, han sido poco visibilizado por los gobiernos. Tengo entendido que no hay un registro exacto de todos ustedes ¿no?

Sí y en realidad, estamos haciendo política. Y no tiene que ver con un bono, cada sector tiene que defender su espacio, nosotros tenemos que preocuparnos por los que la están pasando mal y la van a pasar peor. Cuántos titiriteros, artesanos, cuántos músicos que trabajan para el día a día están siendo afectados por esto. Y, los que dictaban clases también, obviamente los colegios van a dejar el arte para después. Lo que viene post coronavirus, aunque suene complicado y duro, es un Perú deprimido. ¿Y cómo superas la depresión? Con las herramientas artísticas.

¿Qué están haciendo mientras tanto?

Hay un montón de iniciativas, como la que tiene Emanuel Soriano. Ha juntado no sé si a 175 familias artistas a las que se les está dando un dinero y una canasta familiar para ir pasando este momento. Esto ha sido una oportunidad, primero para hacernos visibles, luego para demostrar al resto que somos una comunidad colaboradora y cooperativa, hemos crecido así.

Muchos los reconocen más por una película, un programa de televisión, que por una obra de teatro. ¿Pero es muy común que aún siendo conocidos puedan hacer una temporada y esperar meses para volver a actuar?

Es la realidad de todos. Es que este mundo de fantasía, el público piensa que es real. Estar en una alfombra roja no significa que yo viva en una alfombra roja, soy una mujer de barrio, vivo en Lince en la casa de mi familia y con todo lo que vive una mujer de barrio.

¿Se han entregado bonos a algunos artistas en situación de pobreza?

No estoy segura de eso, pero sé que la Municipalidad de Lima hizo un mapeo y se ha cubierto a varias familias que hacen teatro callejero en el Centro de Lima. Es un gran aporte, una gran ayuda. De esta vamos a salir.