Demi Lovato sobre compromiso de Wilmer Valderrama: “Le deseo lo mejor”

Demi Lovato se volvió a pronunciar sobre su exnovio Wilmer Valderrama, quien mantiene una sólida relación con Amanda Pacheco.

Durante una entrevista con Harper’s Bazaar, la cantante de 27 años no tuvo problema alguno para referirse sobre el compromiso del actor.

Demi Lovato le desea lo mejor a Wilmer Valderrama.

“Estoy muy feliz por él y le deseo lo mejor, pero no estamos en la vida del otro, no hemos hablado en mucho tiempo (…) Pero creo que necesitaba eso porque necesitaba aprender a estar bien por mi cuenta. Cuando entras en una relación con alguien a esa edad temprana y luego pasas seis años con alguien, realmente no puedes aprender sobre ti mismo”, señaló Demi Lovato, quien mantuvo un romance con Wilmer Valderrama durante seis años, después de conocerse en 2010, cuando tenía 18 años.

Demi Lovato quiere formar una familia

En la entrevista, Demi Lovato también señaló sus intenciones de formar una familia.

“Cuando imagino mi vida en el futuro, no digo: ‘Estoy buscando un hombre con el que quiero tener dos o tres hijos’. Creo que podría ser muy divertido compartir hijos con una mujer”, explica la estrella, abiertamente bisexual.

Demi Lovato quiere tener hijos.

“Así que no sé cómo será mi futuro y estoy abierta a cualquier cosa. La gente siempre me pregunta: ‘¿Cuál es tu tipo?’ Y yo digo: ‘¿Has visto mi historia?’. No hay ningún tipo. Está únicamente fuera de conexión. Desearía poder decir: ‘Solo salgo con personas atractivas’, pero no lo hago”, señaló.