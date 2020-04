Danna Paola sobre su cuarentena: “Hoy sí me bañé” [VIDEO]

Danna Paola fue una de las primeras famosas en optar por la cuarentena voluntaria para evitar el contagio o expansión del mortal coronavirus.

Para no aburrirse en sus días de aislamiento, la artista mexicana ha decidido compartir cierto contenido divertido desde su cuenta oficial de Instagram. Uno de ellos ha sido su nueva afición por el cardio para mantenerse en forma.

Danna Paola se graba desde la ducha.

Sin embargo, una de sus últimas publicaciones ha generado revuelo en redes. La protagonista de la famosa serie Élite se grabó desde la ducha, dejando a sus seguidores totalmente sorprendidos.

“Quiero, quiero... que te tires al agüita... lalalalala (hoy sí me bañé)”, escribió la actriz mexicana en la descripción del corto clip, que ya superó las 6 millones de reproducciones.

Cabe mencionar que Danna Paola, quien hace poco publicó a través de redes un momento con Sebastián Yatra, ha dejado en claro que esta cuarentena le está colmando la paciencia. Resulta que la joven de 24 años quiere un juego para pasar sus días de aislamiento.

“Me acabo de dar cuenta que soy muy caprichosa y no me gusta que los pedidos por internet se tarden tanto, me gusta ir a las tiendas, comprar las cositas y traérmelas a mi casa, y yo no soy muy fan de pedir las cosas por internet porque me gusta este experiencia de comprar (...). Quiero comprar un Lego del Castillo de Hogwarts de Harry Potter para construirlo y se tarda 30 días en llegar, no tengo paciencia, no puedo, lo necesito hoy", contó Danna Paola en sus historias de Instagram.