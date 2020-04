Luis Enrique Bazán, conocido en los escenarios como el ‘Gato’ Bazán, se encuentra de luto. El animador de la agrupación peruana Armonía 10 perdió a su madre.

Así lo confirmó la orquesta en un comunicado a través de Facebook. Allí, le enviaron sus condolencias y apoyo a su colega.



“La familia de Armonía 10, envía sus condolencias a todos los familiares y amigos de quien en vida fue Dora Elena Ginocchio Matta, madre de nuestro querido amigo y compañero, Luis Bazán”, se lee en el mensaje.

"Lamentamos no poder acompañarte en estos momentos de dolor, debido a las medidas emitidas por el gobierno, sabemos que no hay palabras que puedan calmar tu duelo, compartimos tu pesar y rezamos para que Dios les brinde el consuelo que necesitan, te queremos", agrega el texto.

La publicación fue acompañada de una fotografía de la madre del animador. “Descansa en paz, Dora Elena Ginocchio Matta”, se lee en la pequeña oración sobre la imagen.

El animador está de luto por el deceso de su mamá en medio de la pandemia del coronavirus.

¿Quién es el ‘Gato’ Bazán?

El histórico animador de Armonía 10 se ha convertido en una de las figuras más importantes de la agrupación. En una entrevista para El Tiempo de Piura, la figura de la orquesta se refirió a cómo es su experiencia con los músicos.

“Ha llenado de alegría a mi familia. Me ha permitido conocer casi todo el Perú, el extranjero; amar lo nuestro. Que la gente se identifique con este estilo norteño de hacer cumbia, parte de la identidad del pueblo peruano. ¿Qué persona no ha bailado ‘Dios mío has que me enamore’, ‘Me emborracho por tu amor', confesó en aquella charla.