Hijo de Angie Jibaja defiende a la modelo: “Solo tus hijos tenemos derecho a juzgarte”

El hijo mayor de Angie Jibaja volvió a utilizar su cuenta de Instagram para defender a la modelo de quienes la critican y juzgan por su polémico pasado, luego de que esta fuera baleada por Ricardo Márquez Micheli, de 75 años.

Nicolás Garay aseguró que, pese a lo que muchos puedan pensar, la popular ‘Chica de los tatuajes’ es una gran “madre y amiga” que siempre ha tratado de darle lo mejor a sus hijos.

Angie Jibaja y su hijo Nicolás Garay Foto: Instagram

“Aunque Angie, mi mamá, ha hecho muchas cosas buenas, la mayoría recuerda solo las malas. Si supieran cómo es como amiga y como madre, comprenderían que más allá de lo que ustedes ven, ella es una mujer que se ha esforzado en salir adelante y darle a sus hijos todo y mucho más que todo lo que podía dar”, manifestó en Instagram.

En su mensaje, el hijo de Angie Jibaja señaló que considera que las únicas personas con autoridad para juzgar a la modelo son sus propios hijos.

"¡Pero ella estaba sola! Y es fácil juzgar a una mujer cuando la vemos sola. ¡Pero cuánto más fácil sería la vida de las mujeres si las apoyáramos en vez de juzgarlas! ¡Los únicos que tenemos derecho a juzgarte somos tus hijos! Y como hijo lo único que puedo decir es ‘gracias mamá, porque a pesar de tu vida tan difícil siempre has buscado dar lo mejor de ti’”, aseveró Nicolás Garay.

Hijo de Angie Jibaja defiende a la modelo en Instagram

Finalmente, el hijo de la ‘Chica de los tatuajes’ exigió que Ricardo Márquez Micheli, de 75 años, reciba su castigo por haber disparado contra su madre.

“No le deseo mal a nadie, pero a ese hombre que disparó contra mi mamá si le pido a ese Dios, a ese karma y a esa justicia del hombre que arremeta con todo porque solo un ser miserable ataca a una mujer o a cualquier ser humano”, sentenció.

Hijo de Angie Jibaja defiende a la modelo en Instagram

Hijo de Angie Jibaja a la modelo: “Eres la mejor madre de todas”

El hijo mayor de Angie Jibaja le envió un emotivo mensaje a su progenitora luego de que ella fuera baleada por Ricardo Márquez Micheli, de 75 años.

“Madre mía, eres la mejor madre la mejor de todas. Sabes que aparte de mamá siempre hemos sido mejores amigos, siempre hemos estado juntos, siempre tanto en buenas como en malas siempre has estado ahí para sacarme una sonrisa y levantarme de nuevo. Tú y yo somos el mejor p... equipo del mundo, eres una guerrera mamá, eres la mejor guerrera que pueda existir, siempre sales adelante me da tanta pena toda esa gente que habla sin saber de ti y no saben lo maravillosa que eres, te amo mamá”, escribió Nicolás Garay en Instagram.