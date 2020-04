Anelhí Arias sobre cancelación de eventos públicos: “Tendré que dedicarme a otra cosa”

Anelhí Arias mostró su preocupación luego de que el primer ministro Vicente Zeballos revelara la suspensión de todas las actividades públicas de manera indefinida. Por tal motivo, la exporrista del Sport Boys hizo un pedido al presidente para que se le brinde un subsidio económico.

“Es una lástima que no hayan pensado en nosotros los artistas. Nosotros no tenemos seguro, no contamos con AFP, jubilación, entonces deberían de dar un subsidio para los artistas”, dijo la bailarina en conversaciones con un medio local.

La exporrista reveló que "dejaría las tangas" pues no tendría trabajo.

En ese sentido, Anelhí Arias sostuvo que lo más probable, ya que su fuente de ingresos se vería bloqueada, es que deje los shows y eventos que realiza para dedicarse a otra cosa.

"¿Qué va a pasar si no trabajamos? No vamos a tener ni para comprar guantes ni mascarillas, ni comida, ¿nos moriremos, qué hacemos? Yo tendré que colgar las tangas y dedicarme a otra cosa", comentó a Karibeña.

"Solo me queda reinventarme para poder sobrevivir. Serán meses muy duros, pero no reniego ni tengo miedo a lo que venga, pues he trabajado en muchas cosas y sin roches me pondría a vender en la calle", agregó la bailarina.

Anelhí Arias sobre encendidos shows

Hace unos meses, la exporrista causó polémica al ser captada realizando candentes bailes en los shows que presentaba. Al respecto, explicó en el programa de Magaly Medina que esto lo hacía para poder comprarles un hogar para sus hijas.

“Yo lucho por ellas, por eso es que trabajo dignamente y me considero una distinguida dama. Yo lo que hago es fantasía, disfrútenme, todos los empresarios se dieron cuenta que hago este tipo de shows y ya saben que hago estos shows hot (sic)”, explicó Anelhí Arias.