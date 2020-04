Sting y Jimmy Fallon interpretan clásico de The Police con objetos caseros

El cantautor Sting participó en The Tonight Show con Jimmy Fallon al hacer música a través de una videollamada y con objetos encontrados en su domicilio.

Junto con el grupo The Roots, el artista británico se une al presentador para realizar un cover de un clásico de The Police, llamado “Don't stand so close to me” (no te pares tan cerca de mí) en alusión a las medidas que se debe tomar para evitar la propagación del coronavirus.

PUEDES VER U2 dona 10 millones de euros para combatir el coronavirus

Con cacerolas, almohadas, tijeras y hasta zapatillas, cada uno de los músicos y Fallon recordaron este éxito del álbum Zenyattà Mondatta lanzado en 1980.

Sting, Jimmy Fallon y The Roots. Foto: captura

Esta nueva versión de “Don’t stand so close to me” fue publicada en redes sociales y se llevó las felicitaciones de usuarios que se encontraban agradecidos con los músicos y se sorprendieron con la capacidad vocal que tiene el también comediante Jimmy Fallon.

Hasta el momento, el video lleva más de un millón de vistas (1.556.778) en el canal de Youtube del show.

Jimmy Fallon. Crédito: Getty Images

Recordemos que estas colaboraciones musicales se solían dar dentro del set de The tonight show junto a las presentaciones en vivo de cantantes y bandas. Sin embargo, debido al pedido de aislamiento social para reducir la curva de contagios de la COVID-19, Fallon conduce e invita a los artistas a presentarse desde la comodidad de sus casas.

One Republic, Lewis Capaldi, Billie Joe Armstrong de Green Day , entre otros, se han sumado, virtualmente, a las transmisiones de este programa.