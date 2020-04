Rebeca Escribens se desvive en muestras de afecto hacia Verónica Linares

¡Ni la distancia las separa! Rebeca Escribens demostró una vez más el cariño que le tiene a su gran amiga Verónica Linares. La conductora, a través de sus redes sociales, le dedicó un pequeño pero emotivo mensaje.

“Hoy me desperté y decidí abrazarte imaginariamente. ¿Qué? ¿Acaso la foto no lo demuestra? Mil disculpas, es que soy un poquito tosca cuando expreso mi cariño y Verónica Linares lo sabe. ¿A quién te provoca abrazar hoy?” se lee en la descripción de la publicación.

Publicación de Rebeca Escribens Foto: captura

Dicha dedicatoria está acompañada de una divertida fotografía donde aparece Rebeca Escribens maquillando a Verónica Linares.

Por otro lado, la figura de América TV, en otra oportunidad, compartió con sus seguidores una videollamada que hizo con Katia Condos, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra, para comentar sobre cómo están pasando su cuarentena.

Durante la reunión virtual de las mencionadas figuras de la farándula peruana, contaron las actividades que estaban haciendo en compañía de su familia.

Rebeca Escribens Foto: archivo

"Ahorita no tengo ninguna obligación de chamba. Tengo la obligación con mi familia, con mi casa. Me canso (...) Pero puedo estar con ellos un montón”, manifestó inicialmente la actriz Gianella Neyra.

La conductora de espectáculos se mantiene cumpliendo al pie de la letra las medidas recomendadas por el Gobierno para evitar contraer el coronavirus.

“Hoy me toca a mí salir a comprar y quiero mostrarles cómo lo hago. Me cubro la cabeza con un pañuelo, he diseñado esta ‘vaina’ para mi, pero antes de ponerme esto, lo que he hecho es juntar dos mascarillas con una mimosa”, mencionó Rebeca Escribens.