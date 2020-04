Pitbull estrena un “himno mundial” de lucha contra el coronavirus [VIDEO]

El cantante cubanoamericano Pitbull, reconocido en el mundo por sus exitosos hits, lanzó su nueva canción dedicada a aquellos que necesitan un mensaje de aliento ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El tema lleva por título “I believe that we will win” y ha sido estrenado este lunes 13 de abril en distintas plataformas de streaming, consiguiendo gran acogida de sus admiradores en todo el mundo.

PUEDES VER Jorge Drexler lanza canción inspirada en el coronavirus tras cancelar presentaciones por pandemia

Pitbull ha proclamado su estreno como "himno mundial" de lucha contra el coronavirus.

Como se recuerda, a inicios de este mes el cantante ya había dado el anuncio del nuevo sencillo. En aquel momento, lo proclamó como “himno mundial” y aseguró que el proyecto era una respuesta a un momento que nos exigía “estar juntos”.

Ahora, el intérprete conocido como ‘Mr. Worldwide’ ha sacado a la luz su enérgica canción. En solo unas horas, el video de “I believe that we will win” ha recibido más de 100.000 visitas en Youtube.

PUEDES VER Carlos Vives y Rubén Blades estrenarán canción dedicada a personas enfermas

Ante el éxito de su iniciativa, Pitbull concedió una entrevista a la revista People en español, donde se refirió a su estreno y reveló que las ganancias que obtenga serán donadas a organizaciones como Feeding America, que actualmente trabaja con personas afectadas por la pandemia.

Armando Christian Pérez, también conocido como Pitbull, tiene 39 años y es uno de los referentes de la música urbana en Estados Unidos y Latinoamérica.

“El mundo tiene que creer que vamos a poder combatir esto, no solo creerlo, sino saber que vamos a combatir esto y mostrar lo resistentes que somos los seres humanos. Es difícil mantener la actitud de un guerrero, así que cuando escuché esta canción, sentí que era perfecta para nuestro mundo hoy en día”, declaró el cantante.