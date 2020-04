Lesly Reyna revela que su padre en prisión se despidió de ella: “Me rompe el corazón”

La candidata al Miss Perú 2019 Lesly Reyna reveló que su padre la llamó para despedirse debido a que teme contraer el coronavirus en prisión. El progenitor de la modelo cumple su condena desde hace 12 años en el penal Lurigancho.

Según cuenta Lesly Reyna, se le han prohibido las visitas, por lo que no puede entregarle medicamentos y los implementos que necesita para protegerse de la temida enfermedad, que ha cobrado víctimas en todo el mundo.

PUEDES VER Rosa Elvira Cartagena relata su situación en Miami durante pandemia del coronavirus

La joven, de 25 años, lamentó la difícil situación que atraviesa su padre. “El día de hoy me llamó la persona que más amo en el mundo, el cual es mi padre, despidiéndose de mí y diciéndome que temía por su vida. Es un dolor que no lo van a entender hasta que ustedes tengan un familiar en el penal”, inicia en un video que fue difundido en las redes sociales.

Teme por la salud de él y la de muchos internos que lo acompañan, quienes tampoco cuentan con mascarillas y guantes.

Lesly Reyna, candidata al Miss Perú 2019.

“Nos da miedo que no tengan mascarilla, cuando tenía visitas le dábamos los medicamentos. Hoy no los tienen, creo que todos somos peruanos, me duele ver los comentarios de personas que juzguen y digan que deberían morir”, expresó.

La también representante del Perú en el Miss Eco International 2019 pidió que al menos el INPE le entregue los accesorios. “Todos merecemos luchar por nuestra vida, dónde está la empatía, qué clase de discriminación es esa. La verdad es que me apena y me rompe el corazón”, finalizó Lesly Reyna.