Mayra Couto reapareció en redes sociales con una noticia que dejó aliviados a sus fans. La actriz y activista se encuentra actualmente en Cuba, donde asiste a la Escuela Internacional de Cine y TV.

En su publicación compartida en Instagram, la recordada Grace de Al fondo hay sitio relató que un compañero dio positivo al coronavirus tras iniciar la cuarentena en el lugar. Al cabo de un tiempo, aparecieron más casos que obligaron a la institución a tomar ciertas medidas.

La activista se sometió a una prueba de descarte del coronavirus tras un brote infeccioso en su escuela.

“El 29 de marzo empezamos la cuarentena dentro de mi escuela. Luego de que un compañero confirmara tener coronavirus, los siguientes días se [presentaron] más casos”, escribió Mayra en el texto del post.

El médico del lugar señaló que ella podía ser un caso sospechoso y le solicitó someterse a un descarte. La actriz se alarmó en cierto modo, pues anteriormente había tenido una enfermedad autoinmune.

“A través de un micrófono, me mencionó como sospechosa y que tenía que hacer una prueba de descarte. Me alegré por poder descartar el coronavirus, pero luego, considerando que ya he tenido una enfermedad autoinmune como es la enfermedad de Hashimoto, que luego resultó en cáncer a la tiroides y que luego hizo metastasis a los ganglios; recordé lo que significa el aislamiento en una clínica (sic)”, sostuvo la intérprete.

La actriz Mayra Couto reveló en Instagram que su prueba del coronavirus, realizada en su escuela, resultó negativo.

Tras varios días estar en cuarentena, según cuenta, le llegó el resultado de su prueba de descarte. “Antes de lo esperado, el día sábado llegó la buena noticia: di negativo”, confirmó Mayra Couto.

Al enterarse de esto, la actriz agradeció la solidaridad de los cubanos. Así también, celebró la noticia resaltando la labor de los mandatarios que luchan realizando acciones para frenar el avance del coronavirus.

“Hoy valoro y festejo estar sana y viva y en Cuba. Y lo festejo con ustedes porque ya tengo las fuerzas suficientes para escribirles”, redactó.