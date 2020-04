El modelo Mario Irivarren publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que ha llamado la atención de diversos cibernautas, ya que se observa al modelo con un libro en la mano.

Mediante su Instagram, el integrante de Esto es guerra realizó una extensa descripción, donde comentó la nueva actividad que ahora hace durante el aislamiento social.

“Días de lectura. La cuarentena me ayudó, casi que me obligó a retomar un hábito muy bonito que había perdido que es el de la lectura. Ya hacía mucho tiempo que no me dedicaba a leer un libro por ‘falta de tiempo’”, escribió Mario Irivarren en su red social.

Mario Irivarren. Foto: Instagram

Asimismo, el excombatiente explicó el motivo por el cual dejó de seguir este hábito. “Lo pongo entre comillas porque tal vez tiempo sí tenía, ya que cuando uno quiere algo, busca la forma de hacerlo, lo que realmente me faltaban eran ganas”, sostuvo el integrante de Esto es guerra.

De la misma manera, el modelo recomendó a todas las personas que lo siguen a diario en sus diversas redes sociales empezar a retomar este buen hábito. “Así espero que tú también hayas podido aprovechar estos días, para hacer eso que tanto querías y que por falta de tiempo no podías", dijo Mario Irivarren.

"Buen día para todos, gente linda. Toda la buena vibra del mundo para ustedes. #quédateencasa #retomandohábitos #lectura #libros”, manifestó el competidor del programa reality.

Al ver esta nueva publicación sus fanáticas no dudaron en felicitarlo por la iniciativa que ha tenido. “Por eso eres el más inteligente de la tv”. “Bello como siempre. Qué buen hábito, porque la lectura es esa llave mágica que te abrirá muchas puertas” y “¡Qué hombre tan culto!”, son algunas de las opiniones que diversas mujeres le han hecho llegar mediante sus comentarios.