Lourdes Sacín criticó a Tilsa Lozano por haber confundido las palabras “reformatorio” y “albergue” al referirse a los hijos de la modelo Angie Jibaja.

En una reciente entrevista, la exconductora de televisión comentó que, si los hijos de la popular ‘Chica de los tatuajes’ no hubiesen ido con su padre Jean Paul Santa María, podrían haber sido enviados a un “reformatorio”.

“Yo no creo que él (Jean Paul) se los haya quitado (a sus hijos), creo que el Estado o la entidad que se encarga de eso (bienestar de los niños), no sé qué Ministerio será… ya se los había quitado. A que estén en un reformatorio o una cosa así, mejor van a estar con el papá. Esa es mi opinión”, expresó.

Al darse cuenta del error, Lourdes Sacín se mostró un tanto indignada y le recomendó a Tilsa Lozano tener mayor cuidado al hablar sobre menores de edad.

“Por favor hay que revisar el diccionario. “Reformatorio” es donde albergan a delincuentes menores de edad. Prefiero pensar que Tilsa no conoce el significado de la palabra, a que se exprese así de niños que no tienen culpa de nada y que no son delincuentes”, señaló.

Lourdes Sacín critica a Tilsa Lozano

"Cuando se habla de menores de edad y niños inocentes hay que cuidar mucho las palabras. Espero que haya querido decir 'albergue’. Es mejor pecar por ignorancia y no de maldad hacia unos niños”, sentenció Lourdes Sacín sobre las palabras de Tilsa Lozano.

Como se recuerda, Jean Paul Santa María cuidando de los dos menores hijos que tuvo con Angie Jibaja, quien se encuentra internada en una clínica local tras ser baleada por Ricardo Márquez, de 75 años de edad.