Liam Payne, uno de los fundadores del exitoso grupo One Direction, dio a conocer los pormenores de una reunión que viene preparando con sus excompañeros, la cual marcaría su esperado regreso.

En declaraciones para el diario británico The Sun, el cantante de 26 años confirmó que mantiene comunicación con los demás miembros de la banda (Niall Horan, Harry Styles y Louis Tomlinson), debido a que se encuentran planeando un evento especial por su décimo aniversario.

Liam Payne reveló la información en una entrevista para el diario británico The Sun. (Foto: Getty)

“Tenemos planeado una celebración por los diez años del grupo, por lo que hemos estado hablando mucho entre nosotros a lo largo de las últimas semanas. Ha sido muy agradable. Por el momento no estoy seguro de cuánto puedo contar”, reveló.

Asimismo, Liam Payne se refirió al contenido de las conversaciones que mantiene con los demás exintegrantes de One Direction. Sobre ello, confesó que últimamente revisan material y hablan con sus antiguos colaboradores con miras a organizar el inminente reencuentro.

One Direction fue uno de los grupos musicales más exitosos de las últimas décadas en todo el mundo. (Foto: Instagram)

“Escuchar la voz de tantas personas y haber visto contenido antiguo y diferentes cosas que no había visto en mucho tiempo, o nunca, es muy interesante. Hay unas cuantas cosas en las que estamos trabajando para intentar y hacer que sucedan”, agregó.

Tras la salida de Zayn Malik, One Direction quedó conformada por cuatro integrantes: Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson. (Foto: Instagram)

El próximo mes de julio, el grupo cumple diez años desde su creación. De acuerdo a la información de The Sun, el esperado retorno de One Direction se daría por esas fechas. Hasta ahora, de otro lado, no se ha confirmado si Zayn Malik está incluido en los planes.